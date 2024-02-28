В Новосибирске судят бухгалтера, укравшего у компаний более 5,2 млн

В ходе расследования установило, что подозреваемая, оказывая аутсорсинговые бухгалтерские услуги, похищала деньги с банковских счетов клиентов. У нее были сведения о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах и состоянии банковских счетов.