В Новосибирске судят бухгалтера, укравшего у компаний более 5,2 млн

Сотрудники УМВД России по Новосибирску завершили расследование уголовное дела по факту хищения денег в особо крупном размере. Об этом сообщает ведомство.
В ходе расследования установило, что подозреваемая, оказывая аутсорсинговые бухгалтерские услуги, похищала деньги с банковских счетов клиентов. У нее были сведения о деятельности организаций, доходах и расходах, предстоящих платежах и состоянии банковских счетов.
Также подозреваемая подделывала отчеты для руководителей предприятий, создала юридическое лицо, для которого открыла банковские счета и платила по фиктивным договорам.
Она платила страховые взносы, вносила несуществующих работников в состав компании, легализовала похищенные деньги через финансовые операции. Общий ущерб от ее действий превысил 5,2 миллиона рублей.
На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде.