В Челябинской области аферисты обманули супружескую пару на 6 млн рублей

Вскоре ей пришел код на телефон и она, не задумываясь, продиктовала его мошенникам. Дальше с жительницей Копейска связался якобы сотрудник банка. Собеседница рассказала, что компания ищет недобросовестного работника, из-за которого сбережения женщины якобы под угрозой. Она также уговорила ее взять несколько кредитов.