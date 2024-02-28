В Челябинской области аферисты обманули супружескую пару на 6 млн рублей

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, новая история произошла в Копейске. Первоначально женщине сообщили, что обслуживание ее номера может быть прекращено и необходимо его продление. Потерпевшая поверила звонившему и согласилась.
Вскоре ей пришел код на телефон и она, не задумываясь, продиктовала его мошенникам. Дальше с жительницей Копейска связался якобы сотрудник банка. Собеседница рассказала, что компания ищет недобросовестного работника, из-за которого сбережения женщины якобы под угрозой. Она также уговорила ее взять несколько кредитов.
После этого жительницу Копейска и ее супруга попросили установить приложение «Предварительная проверка», которое, как оказалось, дало мошенникам доступ к сотовым телефонам жертв. Аферисты воспользовались этим и оформили на пару кредиты на 6 миллионов рублей.