ВСУ могут остаться без снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скоро истратить остатки ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, сообщил 27 февраля журнал Forbes. По данным издания, ВСУ могли переместить комплексы NASAMS и Patriot ближе к линии фронта, чтобы противодействовать российской авиации. Эти системы используют американские ракеты, но новых поставок снарядов Киеву не было с декабря 2023 года.