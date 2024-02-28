ВСУ могут остаться без снарядов к системам ПВО NASAMS и Patriot

«Другими словами, Украина в конечном итоге — возможно, скоро — исчерпает свои лучшие ракеты ПВО», — резюмирует издание.
Издание также напомнило, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации батарею NASAMS, произведенную в Норвегии. Кроме того, на прошлой неделе Вооруженные силы (ВС) России поразили американский комплекс ПВО Patriot, говорится в публикации.
27 февраля агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ попали в тупик из-за нехватки боеприпасов и задержки военной помощи Запада. Отмечалось, что положение Украины на поле боя сейчас выглядит значительно хуже, чем год назад.
При этом 24 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что армия России подавляет ВСУ, которые испытывают огромный дефицит снарядов.
Ранее, 9 февраля, в минобороны Норвегии рассказали, что страна планирует передать Украине 10 пусковых установок и четыре пункта управления огнем для систем NASAMS на общую сумму 3,45 млрд норвежских крон (около $326 млн). Ведомство заявило, что королевство продолжит поддерживать Украину до тех пор, «пока это будет необходимо».
Минобороны России 23 февраля показало кадры уничтожения ЗРК Patriot производства США. В результате удара высокоточным оружием были поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.