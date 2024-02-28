Бастрыкину доложат о расследовании смерти девушки в Самаре

В приемную Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило обращение жительницы Самарской области с просьбой помочь установить обстоятельства смерти ее 16-летней внучки. В феврале этого года девушка пропала без вести, спустя несколько дней ее тело обнаружили в лесном массиве в Самарском районе Самары. Заявительница указала на неполноту расследования и предположила, что девушка была убита.