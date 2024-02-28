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Челябинец выпал из окна отделения полиции при попытке бегства

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля, ФедералПресс. В Челябинске задержанный в состоянии наркотического опьянения мужчина выпал из окна четвертого этажа отделения полиции. Он принял решение сбежать во время рассмотрения дела и оформления документов.

«Мужчина был отправлен в специальное помещение для задержанных лиц. Через несколько часов его перевели в комнату для проведения видеоконференции, с помощью которой в дистанционном формате происходило рассмотрение судом административного правонарушения. Внезапно он предпринял попытку скрыться, выпрыгнув из окна кабинета», — сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Челябинец скончался от полученных травм в больнице. Мужчина уже был судим за грабеж. По факту произошедшего проводится проверка.