Челябинец выпал из окна отделения полиции при попытке бегства

«Мужчина был отправлен в специальное помещение для задержанных лиц. Через несколько часов его перевели в комнату для проведения видеоконференции, с помощью которой в дистанционном формате происходило рассмотрение судом административного правонарушения. Внезапно он предпринял попытку скрыться, выпрыгнув из окна кабинета», — сообщили в пресс-службе городского управления МВД.