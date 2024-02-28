На СВО погиб отец пятерых детей из Пермского края Михаил Попов

Отец пятерых детей Михаил Попов из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Косинского округа.
Михаил родился в 1991 году в селе Коса. Мужчина принял решение отправиться на специальную военную операцию в октябре 2023 года. 7 февраля он погиб. У военнослужащего остались жена и пятеро детей. Церемония прощания пройдёт 29 февраля в 14:00 в селе Коса.
28 февраля сайт perm.aif.ru писал о гибели на СВО ещё двоих военнослужащих из Пермского края. Это жители Чусовского и Оханского городских округов.