На СВО погиб отец пятерых детей из Пермского края Михаил Попов

Михаил родился в 1991 году в селе Коса. Мужчина принял решение отправиться на специальную военную операцию в октябре 2023 года. 7 февраля он погиб. У военнослужащего остались жена и пятеро детей. Церемония прощания пройдёт 29 февраля в 14:00 в селе Коса.