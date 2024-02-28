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На СВО погиб отец пятерых детей из Пермского края Михаил Попов

Прощание пройдёт 29 февраля.

Отец пятерых детей Михаил Попов из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Косинского округа.

Михаил родился в 1991 году в селе Коса. Мужчина принял решение отправиться на специальную военную операцию в октябре 2023 года. 7 февраля он погиб. У военнослужащего остались жена и пятеро детей. Церемония прощания пройдёт 29 февраля в 14:00 в селе Коса.

28 февраля сайт perm.aif.ru писал о гибели на СВО ещё двоих военнослужащих из Пермского края. Это жители Чусовского и Оханского городских округов.