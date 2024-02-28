В Минском районе двое рыбаков провалились под лед, одному из них потребовалась помощь МЧС

Двое мужчин, пренебрегая рекомендациями МЧС, рыбачили на водоеме, когда лед под ними проломился и оба незадачливых рыбака оказались в воде. Бдительный очевидец не растерялся и протянул руку помощи: к моменту приезда спасателей один из рыбаков уже был в лодке. Второму помогли выбраться из воды работники МЧС. Как отдельно подчеркнули в спасательном ведомстве, рыбаки были без спасательных жилетов.