В Минском районе двое рыбаков провалились под лед, одному из них потребовалась помощь МЧС

Происшествие случилось сегодня, 28 февраля, на Дроздовском водохранилище вблизи агрогородка Ждановичи Минского района.
Двое мужчин, пренебрегая рекомендациями МЧС, рыбачили на водоеме, когда лед под ними проломился и оба незадачливых рыбака оказались в воде. Бдительный очевидец не растерялся и протянул руку помощи: к моменту приезда спасателей один из рыбаков уже был в лодке. Второму помогли выбраться из воды работники МЧС. Как отдельно подчеркнули в спасательном ведомстве, рыбаки были без спасательных жилетов.
Мужчин, побывавших в холодной воде, осмотрел врач скорой медицинской помощи. Госпитализация им не понадобилась.
Спасатели напоминают, что выходить на лед сейчас опасно для жизни.