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В Минском районе двое рыбаков провалились под лед, одному из них потребовалась помощь МЧС

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время рыбалки на Дроздовском водохранилище в Минском районе двое мужчин провалились под лед. Одному из них помог очевидец, второму рыбаку пришлось дожидаться помощи спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось сегодня, 28 февраля, на Дроздовском водохранилище вблизи агрогородка Ждановичи Минского района.

Двое мужчин, пренебрегая рекомендациями МЧС, рыбачили на водоеме, когда лед под ними проломился и оба незадачливых рыбака оказались в воде. Бдительный очевидец не растерялся и протянул руку помощи: к моменту приезда спасателей один из рыбаков уже был в лодке. Второму помогли выбраться из воды работники МЧС. Как отдельно подчеркнули в спасательном ведомстве, рыбаки были без спасательных жилетов.

Мужчин, побывавших в холодной воде, осмотрел врач скорой медицинской помощи. Госпитализация им не понадобилась.

Спасатели напоминают, что выходить на лед сейчас опасно для жизни.

несчастный случай