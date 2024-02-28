Учения! В Уфе из тоннеля «Восточного выезда» спасатели вызволили 36 жертв ДТП

По легенде, в центральной части тоннеля столкнулись легковой и грузовой автомобили, а также рейсовый автобус, произошел розлив топлива. Возник пожар. Еще одно ДТП произошло с другой стороны тоннеля, загорелся легковой автомобиль. В автобусе «в ловушке» оказались 31 человек. В легковых и грузовых машинах зажало пятерых человек — все без сознания.
«Сегодня мы имитируем ДТП — самый худший вариант — столкновение автобуса, грузовика и легкового автомобиля. Усугубляется все еще одной аварией в параллельном тоннеле. Движение приостанавливается. Тоннель — сложное сооружение, где есть определённые риски. Это длинный проход, запас воздуха у пожарных, протяжка рукавных линий для тушения возгорания, работа с аварийно-спасательными инструментами, вынос пострадавших. Оценим, как пожарные справятся, — прокомментировал руководитель МЧС по РБ Марат Латыпов. — Простыми словами, важно отработать то, каким образом спасателям максимально быстро добраться до тех, кто нуждается в помощи, и как не задохнуться тем, кто оказался в зоне опасных факторов пожара, возникшего после ДТП».
В ликвидации последствий случившегося приняли участие работники экстренных служб: силы и средства МЧС по РБ, уфимского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, муниципальной пожарной охраны, управления гражданской защиты города и другие — более 60 человек и 20 единиц техники.
«ОГНЕННОЕ» ДТП.
Персонал, который работает в тоннеле, по мере сил и возможностей оповещает экстренные службы и начинает эвакуацию водителей и пассажиров из тоннеля.
«В случае выявления задымления в тоннеле газоанализаторы автоматически включают систему дымоудаления, которая с помощью вентиляции выводит опасные газы из подземного сооружения в атмосферу. Цель такой системы — снизить задымленность, чтобы обеспечить беспроблемную эвакуацию и открыть доступ пожарным к месту возгорания Для локализации возгорания через каждые 50 метров в тоннеле установлены пожарные краны. Также между Северным и Южным тоннелями оборудовано четыре тамбур-шлюза, позволяющих водителям и пассажирам оперативно покинуть место аварии и эвакуироваться через параллельный тоннель», — пояснил директор по эксплуатации дорог и дорожных сооружений «Башкирской концессионной компании» Алексей Мальков.
Пожарные, прибыв на место, устанавливают на максимально возможном близком расстоянии к тоннелю автоцистерны. Организуется работа штабов пожаротушения, создаются три боевых участка, задействуются звенья газодымозащитной службы для проведения разведки и спасения людей в тоннеле.
Применяются внутренний противопожарный водопровод, пожарные краны и сухотрубы, обеспечивается доставка огнетушащих веществ к месту происшествия. Пожар ликвидируется!
Спасенным и эвакуированным оказывается помощь, пострадавшим — медицинская, ведется транспортировка травмированных в медучреждения.
«В тоннеле, где произошло ДТП, стояла кромешная тьма, и только когда на место прибыли спасатели с фонариками, стало хоть что-то видно. Было жутковато! Сначала они открыли двери автобуса с помощью спецсредств. Вывели всех пассажиров, кто мог идти сам. Затем вернулись и транспортировали пострадавших, надели им специальные кислородные маски. Самое зрелищное — как отрезали крышу машины, вытаскивали надышавшихся пассажиров и выносили из тоннеля. Там уже их ждали сотрудники скорой помощи. Все было четко, динамично и быстро», — поделилась впечатлениями одна из участниц учений.
Администрация тоннеля совместно с ГИБДД эвакуирует повреждённую и оставленную автотехнику граждан. Восстанавливается движение транспорта, организуется реверсивное движение по северному тоннелю.
«Пожарно-тактические учения показали, что автодорожный тоннель “Восточного выезда” возведен с учетом современных требований безопасности и оснащен оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить обнаружение задымления или возгорания», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. «Мы приняли участие в уникальных учениях, первых таких учениях в Уфе — тушении условного пожара и деблокация пострадавших при аварии в тоннеле. Учения интересные, познавательные. Основная сложность — абсолютно нулевая видимость и большая протяженность, потому что пока дойдешь до пострадавших, до места пожара, аварии, значительная часть воздуха кончается, на работу остается не так много времени. Сделали для себя выводы, есть над чем работать, но в целом мы справились», — замначальника 4-й пожарно-спасательной части Александр Габов.
СПРАВОЧНО.
Восточный выезд из Уфы связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Протяженность основного хода составляет 13.900 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону. Тоннель оборудован автоматической пожарной сигнализацией, а именно пожарными извещателями пламени с выводом сигнала в помещения охраны. Есть система оповещения людей при пожаре. Предусмотрена система противодымной вентиляции.
Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М-5 за 10 минут.
По состоянию на февраль 2024 года техническая готовность строительства объекта составляет 88,96%. Завершаются работы по монтажу перильного ограждения, шумозащитных экранов, установке дорожных знаков. Ведутся работы по монтажу оборудования систем взимания платы. Первый этап строительства «Восточного выезда» планируется сдать в первом квартале 2024 года.