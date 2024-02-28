Учения! В Уфе из тоннеля «Восточного выезда» спасатели вызволили 36 жертв ДТП

«Пожарно-тактические учения показали, что автодорожный тоннель “Восточного выезда” возведен с учетом современных требований безопасности и оснащен оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить обнаружение задымления или возгорания», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. «Мы приняли участие в уникальных учениях, первых таких учениях в Уфе — тушении условного пожара и деблокация пострадавших при аварии в тоннеле. Учения интересные, познавательные. Основная сложность — абсолютно нулевая видимость и большая протяженность, потому что пока дойдешь до пострадавших, до места пожара, аварии, значительная часть воздуха кончается, на работу остается не так много времени. Сделали для себя выводы, есть над чем работать, но в целом мы справились», — замначальника 4-й пожарно-спасательной части Александр Габов.