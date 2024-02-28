Алию Назарбаеву обвинили в рейдерстве и захвате активов на $170 млн

«В 2002 году на нас оказывала давление финансовая полиция, опечатывали все емкости, кассовые аппараты на АЗС. Пришел представитель Алии Назарбаевой и сказал, что она может дать защиту, оценив ее в 50% долевого участия. Через год Алия Назарбаева сказала: “Мне нужны ваши оставшиеся доли”. Этот разговор начался в октябре 2003 года. Мы не поняли почему, как, за что? В итоге, когда моего отца 10 ноября 2003 года забрали, привезли к ней в офис на Комсомольской — Панфилова, с ней обговорили, она ему вопрос ребром поставила, что у тебя два сына, за семью переживаешь или нет. Ответ его был такой: “Семью не трогай, я подпишу”. (…) У них был жесткий разговор, она сказала: “Я применю весь свой административный ресурс и с твоей семьей…”, — рассказал Бимурзин.