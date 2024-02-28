В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Последний раз ее видели еще 20 февраля

УВД г. Бендеры объявлена в розыск несовершеннолетняя Гольдинская Анастасия Анатольевна 08.10.2009 года рождения. Она воспитанница Парканской средней общеобразовательной школы-интерната, жительница села. С 20 февраля девушка отсутствует по месту жительства, на связь с родственниками не выходит, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Приметы: на вид 14−15 лет, рост — 155 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, светлое. Брови прямые, глаза карие. Волосы прямые, русые. Речь внятная.
Была одета в розовую куртку с надписью вдоль молнии (на иностранном языке — PRETTYLITTLETHING PR), широкие чёрные брюки.
Была обута в белые кроссовки.
При себе имела чёрный рюкзак.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Анастасия Гольдинская, позвоните на горячую линию «102», в УВД г. Бендеры по телефону (552) 2−84−17, (779) 06−117, по телефону доверия МВД (533) 8−15−29. Напишите в Viber или Telegram: +37377505426.