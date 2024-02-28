В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Последний раз ее видели еще 20 февраля

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Анастасия Гольдинская, позвоните на горячую линию «102», в УВД г. Бендеры по телефону (552) 2−84−17, (779) 06−117, по телефону доверия МВД (533) 8−15−29. Напишите в Viber или Telegram: +37377505426.