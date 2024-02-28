Побил и уложил спать: павлодарцу вынесли приговор за смерть матери

Житель Павлодара предстал перед судом за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 106 ч. 3 УК). Согласно материалам дела, инцидент произошел в июле 2023 года.
Сообщается, что мужчина, распивая спиртные напитки в компании матери и сожительницы, поссорился с матерью и избил ее, нанеся кулаками многочисленные удары по голове и телу. После этого мужчина вместе с сожительницей помогли избитой матери, находившейся в сознании, лечь на кровать. Однако, в результате полученных множественных травм избитая женщина скончалась.
«Приговором суда № 2 города Павлодара К. П. признан виновным по ст. 106 ч. 3 УК и ему назначено наказание окончательно 9 лет 8 месяцев лишения свободы. В связи с неправильным применением уголовного закона из приговора исключен квалифицирующий признак “с особой жестокостью”. С учетом этого, признания вины и иных смягчающих обстоятельств срок наказания снижен на 6 месяцев, то есть до 9 лет 2 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении суда.
Постановление вступило в законную силу. Добавим, что согласно ч.3 ст. 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.