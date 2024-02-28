Побил и уложил спать: павлодарцу вынесли приговор за смерть матери

«Приговором суда № 2 города Павлодара К. П. признан виновным по ст. 106 ч. 3 УК и ему назначено наказание окончательно 9 лет 8 месяцев лишения свободы. В связи с неправильным применением уголовного закона из приговора исключен квалифицирующий признак “с особой жестокостью”. С учетом этого, признания вины и иных смягчающих обстоятельств срок наказания снижен на 6 месяцев, то есть до 9 лет 2 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении суда.