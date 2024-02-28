Движение поездов на станции Апрелевка МЖД восстановили

Восстановительные работы после произошедшего были завершены в 16:35, уточнил перевозчик.
«Железнодорожники приложили максимальные усилия для восстановления движения в штатном режиме до часа пик. Принимаем меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов Киевского направления», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в компании принесли извинения за доставленные неудобства.
Инцидент произошел 28 февраля в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща — Апрелевка. Пассажиров вывели через головной вагон, никто не пострадал.
В связи с ситуацией временно задерживались электрички в сторону Москвы и области. Планировавшим поездки со станции Апрелевка Киевского направления МЖД в сторону Москвы предложили воспользоваться пригородными поездами дальних рейсов.
На фоне произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.