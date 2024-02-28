Ретро-трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде

Ретро-трамвай сошел с рельсов в Ленинском районе. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ООО «Экологические проекты».
Из-за чего этого произошло, пока неизвестно. Сейчас специалисты устанавливают причины схода вагона.
В инциденте никто не пострадал, сам вагон также механических повреждений не получил. В этот же день его вновь поставили на рельсы.
При этом на вопрос, каким образом ретро-трамвай, который курсирует по центру Нижнего Новгорода, оказался в Ленинском районе, сообщили, что состав работает во всем городе.
«Ретро-вагоны не привязаны к определенному маршруту и обслуживают всю маршрутную сеть города», — заявили в организации.
Сами нижегородцы также удивились появлению трамвая вдали от исторической части города. Пользователи в соцсетях пошутили, что «он сбежал из депо» и «решил увидеть реальный мир».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электричка с пассажирами сошла с рельсов в Подмосковье.