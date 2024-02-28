Есть «Человек-паук», а в Кишиневе появился «Человек-кулек»: необычный вор ограбил ресторан и унес с собой 81 тысячу леев и много порций суши

В Кишиневе 27 февраля 27-летний житель Шолданешт ограбил ресторан на Рышкановке, украв из кассы 81 тысячу леев и несколько десятков порций суши.
Для маскировки он обернулся в целлофан, за что и получил прозвище «Человек-кулёк». К чести полиции, задержали его быстро.
За сутки он успел истратить 10 тысяч леев, а вот суши съел — в Шолданештах такого кулинарного чуда, видимо, нет.
Задержанный ранее был судим за аналогичные преступления. Его задержали на 72 часа, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 4 лет.