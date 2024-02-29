Под Краснодаром произошла массовая гибель диких птиц

Тушки птиц были найдены на территории прилегающей к руслу реки Кочеты, в границах земель ООО «Агрофирма Луч». Министерство природы Краснодарского края выявило факт нарушения правил охраны окружающей среды, который привел к массовой гибели голубей в количестве 2055 особей.



На место происшествия прибыли представители охотпользователя — Динской РО ККОООР, сотрудники полиции и специалисты из управления ветеринарии Динского района. Инспектор охотнадзора министерства подал официальное заявление в ОМВД России по Динскому району для установления причин массового падежа птиц и выявления лиц, допустивших их гибель.



Пробы были отобраны для лабораторного исследования ветеринарной службой Динского района и сотрудниками Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Павшие пернатые были уничтожены на месте, после чего составлен комиссионный акт.