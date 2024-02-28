В Узбекистане за год под колесами авто погибли порядка 270 детей

На прошедшем в Сенате Олий Мажлиса заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности была заслушана информация о работе МВД в 2023 году совместно с соответствующими министерствами и ведомствами по предупреждению и профилактике правонарушений.
Отмечалось, что в 2023 году произошло 1794 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых пострадали 1568 детей и погибли 263 ребенка.
Также отмечалось, что из-за неполного контроля за обеспечением безопасности пешеходов в 2023 году зафиксировано более 16 млн правонарушений, в том числе более 13 млн грубых нарушений, около 42 тысяч — нарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде, свыше 300 тыс. правонарушений пешеходами.
В результате произошло 9839 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 гражданина.
В ходе заседания также отмечалось, что в минувшем году было раскрыто 82,7% всех совершенных преступлений, задержаны 7563 лица, находившихся в розыске, найдены 450 лиц, пропавших без вести. В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлено 6455 преступлений, совершенных с использованием средств информационных технологий.
Сообщается, что общее количество преступлений в стране составило 289 на каждые 100 тысяч населения. Этот отрицательный показатель составляет 735 в городе Ташкенте, 415 — в Ташкентской области, 378 — Сырдарьинской, 328 — Ферганской областях.