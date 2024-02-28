В Узбекистане за год под колесами авто погибли порядка 270 детей

Также отмечалось, что из-за неполного контроля за обеспечением безопасности пешеходов в 2023 году зафиксировано более 16 млн правонарушений, в том числе более 13 млн грубых нарушений, около 42 тысяч — нарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде, свыше 300 тыс. правонарушений пешеходами.