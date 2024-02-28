На МКС зафиксирована утечка воздуха

В хвостовой части Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха, сообщили в «Роскосмосе» и NASA. По данным американской стороны, она была обнаружена неделю назад и за это время усилилась в два раза. Утечка представляет серьезной опасности для экипажа и в целом для станции, утверждают российские и американские специалисты.