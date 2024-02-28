На МКС зафиксирована утечка воздуха

Руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монтальбано сообщил на брифинге, что речь идет про модуль «Звезда». По его словам, утечка произошла «в кормовой части российского сервисного модуля», где происходит стыковка грузовых кораблей «Прогресс».
Утечка обнаружена в переходной камере «Звезды». «В настоящий момент это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — добавил он и отметил, что сейчас американцы обсуждают с российскими коллегами способы устранения утечки.
В «Роскосмосе» подтвердили факт утечки, но подробностей не привели. В 2020 году сообщалось о 4-сантиметровой трещине в модуле (ее устранили), в ноябре и декабре 2021-го — о дефектах, которые могли привести к утечкам воздуха. «Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа», — сообщила пресс-служба «Роскосмоса» (цитата по «Интерфаксу»).