Российский и американский спутники избежали столкновения на орбите

«Хотя эти два неманевренных аппарата встретятся на орбите снова, в соответствии с текущим прогнозом их нахождения на орбите по мере того, как будут постепенно расходиться их высоты, сегодняшнее рандеву будет самым близким прохождением друг от друга», — указали в НАСА.