Российский и американский спутники избежали столкновения на орбите

«Министерство обороны подтвердило, что спутник НАСА TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission) и российский спутник “Космос 2221” в среду 28 февраля приблизительно в 01:34 по времени Восточного побережья США (08.34 мск — ред.) прошли на безопасном расстоянии друг от друга на орбите», — сообщило американское космическое ведомство.
Американских спутник, предназначенный для изучения влияния солнца на атмосферу Земли, «работает», подтвердили в НАСА. Американское космическое ведомство не уточняет, насколько близко друг к другу они находились в момент максимального сближения.
«Хотя эти два неманевренных аппарата встретятся на орбите снова, в соответствии с текущим прогнозом их нахождения на орбите по мере того, как будут постепенно расходиться их высоты, сегодняшнее рандеву будет самым близким прохождением друг от друга», — указали в НАСА.
До сближения спутников НАСА сообщало, что Пентагон следит за «возможным столкновением» российского и американского аппаратов на орбите. По расчету специалистов, сближение произошло на высоте около 600 километров. В сообщении НАСА отмечалось, что столкновение TIMED и «Космос 2221» является маловероятным, но потенциально может грозить «большим объемов обломков».