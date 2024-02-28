В Бобруйске на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражданам, которые стали свидетелями аварии, а также к тем, кто располагает какой-либо информацией и записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (0225) 59−01−99 , 102.