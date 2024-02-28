В Бобруйске на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Сегодня вечером 42-летняя бобруйчанка, управляя автомобилем Peugеot, двигалась по улице Минской. Здесь вблизи дома № 68 она совершила наезд на 47-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
Велосипедиста с травмами доставили в учреждение здравоохранения.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражданам, которые стали свидетелями аварии, а также к тем, кто располагает какой-либо информацией и записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом по телефонам: