Житель Шклова умер от передозировки метадоном

Установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Однако, по результатам экспертизы, алкоголь он накануне не употреблял. Зато в его крови обнаружено опасное наркотическое вещество — метадон — в токсической концентрации. Кроме того, на участке кожи с точечными ранами на левой стопе найдено следовое количество метадона и мефедрона. Согласно выводам эксперта, смерть мужчины наступила от острого отравления метадоном.