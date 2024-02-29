В США казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей

Это не первый подобный случай в США за последнее время. В ноябре 2022 года в Алабаме сорвалась казнь Кеннета Юджина Смита из-за того, что попытки ввести в его вену катетер не увенчались успехом. Он был осужден в 1988 году за убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами.