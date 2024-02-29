ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области

«Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Ранее, 7 февраля, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как российские военные осуществляют в Артемовске (украинское название — Бахмут) регулярные рейды для того, чтобы выявить в заброшенных домах города диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить их. По словам журналиста, разведка в дневное время суток является одним из самых опасных эпизодов работы военнослужащих.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.