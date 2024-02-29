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Два человека попали в больницу после пожара на зоне отдыха в Алматинской области

В среду, 28 февраля, на территории зоны отдыха в Илийском районе Алматинской области случился пожар. В результате ЧП пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Источник: МЧС РК

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, возгорание в селе Байсерке произошло из-за короткого замыкания электропроводов — огонь охватил контейнер.

Общая площадь пожара — 66 квадратных метров.

«В результате пожара двое человек были госпитализированы в центральную районную больницу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в области Абай в пожаре погиб мужчина — его тело обнаружили спасатели при тушении частного дома.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон. Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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