Два человека попали в больницу после пожара на зоне отдыха в Алматинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, возгорание в селе Байсерке произошло из-за короткого замыкания электропроводов — огонь охватил контейнер.
Общая площадь пожара — 66 квадратных метров.
«В результате пожара двое человек были госпитализированы в центральную районную больницу», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее в области Абай в пожаре погиб мужчина — его тело обнаружили спасатели при тушении частного дома.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон. Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.