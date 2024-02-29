В Хабаровске ребёнок попал в больницу из-за резкого торможения автобуса

В Хабаровске ребёнок получил травму из-за резкого торможения автобуса и попал в больницу. Начата проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент произошёл 28 февраля на улице Артемовской. Автобус № 89, следуя по маршруту, резко затормозил. Во время остановки 13-летний пассажир потерял равновесие и ударился грудью о поручень.
В результате происшествия школьник получил ушиб грудной клетки. Его доставили в больницу для обследования и оказания помощи.
Прокуратура Индустриального района инициировала проверку, в ходе которой выяснит, соблюдает ли перевозчик правила безопасности при транспортировке пассажиров. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.