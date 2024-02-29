Двухэтажный дом загорелся в Хабаровске

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание в двухэтажном доме в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В 07.34 29 февраля на центральный пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном доме на ул. Сурикова. Подразделения выехали по повышенному рангу.
По прибытии расчётов установлено, что огонь возник в квартире на втором этаже. Из двух подъездов дома жилой только один. Самостоятельно до прибытия пожарных покинуло дом 5 человек, еще 5 были эвакуированы огнеборцами. Информация о пострадавших не поступала. Благодаря слаженным действиям пожар был оперативно локализован в 08.15 на площади 65 квадратных метров. От огня пострадали квартира, часть подъезда и кровля. В 08.29 ликвидировано открытое горение. Огнеборцы приступили к проливке скрытых очагов тления и разбору деревянных конструкций.
К ликвидации пожара привлекались 25 человек и 7 единиц пожарной техники.