Новосибирец сломал собутыльнику челюсть и украл телефон

В Новосибирске мужчина попал под суд после посиделок с друзьями. Он сидел на лавочке и пил вместе со знакомым. К ним подошел пострадавший и решил присоединиться.
Между мужчинами произошел конфликт. В итоге, подсудимый ударил несколько раз собутыльника, а после украл из его сумки телефон.
— У пострадавшего диагностировали закрытый перелом нижней челюсти, синяки на лице, — говорится на сайте Советского районного суда.
Следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: умышленное причинение среднего вреда здоровью и кража.
Советский районный суд приговорил мужчину к условному сроку. Ему дали 1 год 6 месяцев.