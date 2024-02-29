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Новосибирец сломал собутыльнику челюсть и украл телефон

В Новосибирске мужчина сломал собутыльнику челюсть и украл телефон.
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчина попал под суд после посиделок с друзьями. Он сидел на лавочке и пил вместе со знакомым. К ним подошел пострадавший и решил присоединиться.

Между мужчинами произошел конфликт. В итоге, подсудимый ударил несколько раз собутыльника, а после украл из его сумки телефон.

— У пострадавшего диагностировали закрытый перелом нижней челюсти, синяки на лице, — говорится на сайте Советского районного суда.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: умышленное причинение среднего вреда здоровью и кража.

Советский районный суд приговорил мужчину к условному сроку. Ему дали 1 год 6 месяцев.