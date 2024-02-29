В Приморье Рэмбо помог полицейским раскрыть особо тяжкое преступление

Младший инспектор-кинолог, старшина полиции Виктория Яковлева со своей служебно-розыскной собакой по кличке Рэмбо помогли коллегам найти подозреваемого в убийстве.
Во вторник, 27 февраля, в отдел МВД «Хасанский» поступил звонок о том, что в поселке Зарубино во дворе дома на улице Нагорная обнаружен мертвый мужчина. Полицейские на месте происшествия обнаружили на теле погибшего признаки насильственной смерти и следы термического воздействия. Убитым оказался 54-летний местный житель.
В составе следственно-оперативной группы находилась и младший инспектор-кинолог Виктория Яковлева с псом Рэмбо, который уверенно взял след и привел полицейских к дому на соседней улице. Выяснилось, что в нём живёт один из приятелей погибшего мужчины. По подозрению в совершении преступления 53-летний местный житель был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Правоохранителям задержанный рассказал, что во время распития алкоголя между односельчанами произошёл конфликт, который закончился убийством.