В Приморье Рэмбо помог полицейским раскрыть особо тяжкое преступление

В составе следственно-оперативной группы находилась и младший инспектор-кинолог Виктория Яковлева с псом Рэмбо, который уверенно взял след и привел полицейских к дому на соседней улице. Выяснилось, что в нём живёт один из приятелей погибшего мужчины. По подозрению в совершении преступления 53-летний местный житель был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.