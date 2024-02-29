Отцу убитого отчимом в Кудряшах 6-летнего дошколенка вынесли приговор

Его родной отец Закир Мутогаров вышел на свободу только через год, но не пробыл на воле и месяца. 14 января 2023 года вместе с братом они решили отметить освобождение, а когда деньги и алкоголь закончились, напали на 61-летнюю знакомую в селе Форпост-Каргат Женщину убивали топором и ножом. А когда расправились с ней, похитили из дома 75 тыс. рублей и скрылись.