Отцу убитого отчимом в Кудряшах 6-летнего дошколенка вынесли приговор

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу об убийстве, фигурантами которого стали он и его брат. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Когда отчим и мать забили малыша до смерти, Закир сидел в тюрьме. Пьяные взрослые просто растерзали ребенка, избив до разрыва внутренних органов за то, что тот еще не умел читать.
Его родной отец Закир Мутогаров вышел на свободу только через год, но не пробыл на воле и месяца. 14 января 2023 года вместе с братом они решили отметить освобождение, а когда деньги и алкоголь закончились, напали на 61-летнюю знакомую в селе Форпост-Каргат Женщину убивали топором и ножом. А когда расправились с ней, похитили из дома 75 тыс. рублей и скрылись.
У местных это разбойное нападение тогда обросло красивой легендой. Мол, отец снова решил сесть в тюрьму по тяжелой статье, чтобы отомстить убийце сына.
Новосибирский областной суд признал братьев Мутогаровых виновными в убийстве и разбое и приговорил к 17 годом и 1 месяцу и 15 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии особого и строгого режима, соответственно тяжести совершенного преступления.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирец из мести за замученного сына убил случайную соседку.