Глава СК взял на контроль проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Новосибирске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту ДТП с маршруткой. В аварии пострадало 5 пассажиров общественного транспорта.
— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе проверки, — говорится в сообщении СУ СК РФ.
Напомним, что ДТП произошло днем 28 февраля. В Октябрьском районе грузовик столкнулся с маршруткой. Пять пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу. Региональный СК начал проверку. Им предстоит выяснить не нарушил ли водитель правила перевозки пассажиров.