Глава СК взял на контроль проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Новосибирске

Напомним, что ДТП произошло днем 28 февраля . В Октябрьском районе грузовик столкнулся с маршруткой. Пять пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу. Региональный СК начал проверку. Им предстоит выяснить не нарушил ли водитель правила перевозки пассажиров.