В Хабаровске горел деревянный барак с людьми внутри

Пожар произошёл сегодня, 29 февраля, около 7:34 на территории Южного микрорайона. В бараке по улице Сурикова, 6 вспыхнула квартира на втором этаже. Пятеро человек эвакуировались до приезда пожарных, ещё столько же спасатели вывели на улицу.