В Хабаровске горел деревянный барак с людьми внутри

В Хабаровске горел деревянный барак. Десять жильцов были эвакуированы, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
Пожар произошёл сегодня, 29 февраля, около 7:34 на территории Южного микрорайона. В бараке по улице Сурикова, 6 вспыхнула квартира на втором этаже. Пятеро человек эвакуировались до приезда пожарных, ещё столько же спасатели вывели на улицу.
Уже через 40 минут огонь локализовали, а в 8:29 было ликвидировано открытое горение. Сейчас пожарные проливают очаги тления и разбирают обгоревшие конструкции.
Огонь повредил подъезд, квартиру и кровлю. Предварительно, никто из жильцов не пострадал.
Причину возгорания установят дознаватели МЧС.