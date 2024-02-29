Здание пивоварни загорелось в Иркутске утром 29 февраля

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в тушении пожара принимали участие 18 человек и 6 единиц техники. В течение часа пожарные справились с огнём, который успел распространиться на 120 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания ещё предстоит установить специалистам.