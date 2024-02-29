Здание пивоварни загорелось в Иркутске утром 29 февраля

В 7:40 утра 29 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Толевая в Ленинском районе Иркутска. Там загорелось здание пивоварни. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на кровлю и фасад строения.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в тушении пожара принимали участие 18 человек и 6 единиц техники. В течение часа пожарные справились с огнём, который успел распространиться на 120 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания ещё предстоит установить специалистам.
Напомним, утром 28 февраля в посёлке Чунский загорелось трёхэтажное здание торгового центра, площадь возгорания составила 1080 квадратных метров. В результате этого ЧП также никто не пострадал. Чтобы справиться с огнём, пожарным потребовалось несколько часов.