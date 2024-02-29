Режим ЧС из-за болезни крупного рогатого скота ввели в четвертом районе Приангарья

Напомним, первые случаи заболевания узелковым дерматитом в Иркутской области выявлены 12 февраля. Почти сразу в районах, где животные заболели — в Черемховском, Усольском и Иркутском — начали вводить режим ЧС. В последнем выявлено восемь очагов заражения: три — в Урике, два — в Горяшина, по одному — в Усть-Куде, Лыловщине, Московщине.