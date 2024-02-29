Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Режим ЧС из-за болезни крупного рогатого скота ввели в четвертом районе Приангарья

Режим ЧС введен в Ангарском округе 28 февраля. Повод: выявленное заражение узелковым дерматитом крупного рогатого скота в одном из фермерских хозяйств в поселке Ударник, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
Источник: Соцсети

«Определена зона карантина. Для недопущения распространения заболевания на подъезде к ферме выставлены посты, установлены знаки, запрещающие движение. Все стадо подлежит уничтожению», — говорят в мэрии.

Напомним, первые случаи заболевания узелковым дерматитом в Иркутской области выявлены 12 февраля. Почти сразу в районах, где животные заболели — в Черемховском, Усольском и Иркутском — начали вводить режим ЧС. В последнем выявлено восемь очагов заражения: три — в Урике, два — в Горяшина, по одному — в Усть-Куде, Лыловщине, Московщине.

По данным службы ветеринарии Иркутской области на территории Приангарья, дабы не допустить распространения заразы, привито более 73 тысяч голов КРС.

«В районах, прилегающих к очагам выявления заболевания, создаются буферные зоны, в которых проводится иммунизация животных. В мероприятиях по вакцинации сельхозживотных задействовано более 180 ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы», — рассказал руководитель ведомства Сергей Шевченко.

Ветеринары просят жителей Приангарья «не поддаваться панике, так как заболевание не несет угрозы жизни и здоровью человека»: узелковым дерматитом болеет крупный и мелкий рогатый скот (овцы, козы), а домашняя птица, голуби, воробьи, кошки, собаки не подвержены этому заболеванию.

здоровье