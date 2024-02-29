Лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области

«Просим вас о помощи. Неужели нельзя объявить в области режим ЧС и отправить сюда технику? Мы не просим денег. В этом году зима такая суровая. Скот гибнет не только у меня, но и во всех соседних селах», — обратился к чиновникам глава крестьянского хозяйства Кайрат Бегалин.