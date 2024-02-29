Лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области

«Просим вас о помощи. Неужели нельзя объявить в области режим ЧС и отправить сюда технику? Мы не просим денег. В этом году зима такая суровая. Скот гибнет не только у меня, но и во всех соседних селах», — обратился к чиновникам глава крестьянского хозяйства Кайрат Бегалин.
По словам фермеров, лошади были истощены еще с лета. Из-за жары на пастбищах выгорела трава. А с приходом аномальной зимы проблема нехватки кормов только усугубилась. Ослабленные животные не в состоянии достать траву из-под снега. Умирают прямо в степи.
Вернуть табуны в аулы пастухи не могут: дороги замело. По подсчетам ветеринаров, в регионе от голода уже погибло около 200 лошадей. В том, что причиной падежа стал голод, у специалистов сомнений нет.
«Падеж идет от недоедания. Полоса прошла дождя зимой, и оно как бы обледенело. До травостоя они добраться не могли, и после этого еще обильные снегопады были. Поэтому здесь однозначно: мы действительно павших животных вскрывали, видели, что в желудке, увы, ничего нет», — рассказал руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов.