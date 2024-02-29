Полиция рассказала, как было раскрыто убийство учительницы в Магнитогорске спустя почти 23 года

Напомним, 28 июля 2001 года на улице Тевосяна (Орджоникидзевский район) нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии. Милиционерам тогда не удалось установить подозреваемого и раскрыть убийство.
Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, правоохранители спустя годы вернулись к этому уголовному делу. Еще раз перепроверив всю имеющуюся информацию, решили воспользоваться современной системой АДИС «Папилон».
«В 2001 году все дактокарты сравнивал человек и, возможно, не смог установить схожесть папиллярных линий с образцами из базы данных. Техника дала более точный ответ по совпадениям. Так нами и был установлен возможный подозреваемый», — рассказал один из оперативников районного отдела полиции.
Получив важную улику, полицейские и следователи СК выяснили, что в ту июльскую ночь житель Магнитогорска 1982 года рождения решил воспользоваться услугами такси, но не платить деньги. Увидев женщину за рулем, он попытался уговорить ее отвезти «по-дружески». Водитель отказалась везти пассажира бесплатно. В ходе возникшего конфликта злоумышленник схватил попавшийся под руку провод и задушил учительницу. Затем вытащил тело из машины, спрятал возле забора в живой изгороди и скрылся. Утром убитую нашли случайные прохожие.
За прошедшие годы злоумышленник был неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья граждан, хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.
Доказать его причастность удалось полицейским во взаимодействии с коллегами из регионального СУ СКР. Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства.
Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.