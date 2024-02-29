Полиция рассказала, как было раскрыто убийство учительницы в Магнитогорске спустя почти 23 года

Получив важную улику, полицейские и следователи СК выяснили, что в ту июльскую ночь житель Магнитогорска 1982 года рождения решил воспользоваться услугами такси, но не платить деньги. Увидев женщину за рулем, он попытался уговорить ее отвезти «по-дружески». Водитель отказалась везти пассажира бесплатно. В ходе возникшего конфликта злоумышленник схватил попавшийся под руку провод и задушил учительницу. Затем вытащил тело из машины, спрятал возле забора в живой изгороди и скрылся. Утром убитую нашли случайные прохожие.