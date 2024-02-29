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Более 3,5 тысяч человек заболели энтеробиозом за год в Красноярском крае

За 2023 год в Красноярском крае энтеробиозом заболели 3 527 человек.
Источник: РИА "Новости"

Из них большинство (99,1%) — это дети до 17 лет, рассказали в Роспотребнадзоре.

Энтеробиоз — это контактный гельминтоз, источником заражения является больной человек. Факторы передачи — загрязненные яйцами гельминта предметы обихода, игрушки, пищевые продукты, руки.

Отмечается, что в структуре гельминтозов энтеробиоз ежегодно занимает первое место, но в целом за последние 10 лет в крае отмечается тенденция снижения заболеваемости.

В прошедшем году случаи регистрировались в 57 территориях края. Высокие показатели заболеваемости были среди жителей Дивногорска, Идринского и Тюхтетского районов.

«Ведущую роль в профилактике энтеробиоза играет обучение детей гигиеническим навыкам (мытье рук перед едой, после пользования туалетом) и отучение от вредных привычек (грызть ногти, облизывать пальцы, тянуть игрушки и карандаши в рот)», — рассказали в Роспротребнадзоре.

Подробнее об энтеробиозе и о мерах его профилактики можно прочитать здесь.

здоровье