Более 3,5 тысяч человек заболели энтеробиозом за год в Красноярском крае

Из них большинство (99,1%) — это дети до 17 лет, рассказали в Роспотребнадзоре.
Энтеробиоз — это контактный гельминтоз, источником заражения является больной человек. Факторы передачи — загрязненные яйцами гельминта предметы обихода, игрушки, пищевые продукты, руки.
Отмечается, что в структуре гельминтозов энтеробиоз ежегодно занимает первое место, но в целом за последние 10 лет в крае отмечается тенденция снижения заболеваемости.
В прошедшем году случаи регистрировались в 57 территориях края. Высокие показатели заболеваемости были среди жителей Дивногорска, Идринского и Тюхтетского районов.
«Ведущую роль в профилактике энтеробиоза играет обучение детей гигиеническим навыкам (мытье рук перед едой, после пользования туалетом) и отучение от вредных привычек (грызть ногти, облизывать пальцы, тянуть игрушки и карандаши в рот)», — рассказали в Роспротребнадзоре.
Подробнее об энтеробиозе и о мерах его профилактики можно прочитать здесь.