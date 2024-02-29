Более 3,5 тысяч человек заболели энтеробиозом за год в Красноярском крае

«Ведущую роль в профилактике энтеробиоза играет обучение детей гигиеническим навыкам (мытье рук перед едой, после пользования туалетом) и отучение от вредных привычек (грызть ногти, облизывать пальцы, тянуть игрушки и карандаши в рот)», — рассказали в Роспротребнадзоре.