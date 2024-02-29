В Красноярском крае полиция обстреляла машину с пьяным водителем

Учитывая опасность ситуации, полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух. Водителя это не остановил. Тогда госавтоинспектор выстрелил по кузову автомобиля. Проехав несколько метров, машина заглохла. Сотрудники органов внутренних дел задержали нарушителя, применив к нему наручники, и доставили его в отдел полиции. 42-летний водитель был освидетельствован на состояние опьянения, результат составил 0,76 мг/л.