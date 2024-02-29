В Красноярском крае полиция обстреляла машину с пьяным водителем

Все произошло в селе Партизанское. Водители заметили «Ладу», водитель которой проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. Полицейские обогнали машину нарушителя и перегородили ему дорогу, однако «Лада» начала двигаться в направлении вышедшего из патрульного автомобиля инспектора.
Учитывая опасность ситуации, полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух. Водителя это не остановил. Тогда госавтоинспектор выстрелил по кузову автомобиля. Проехав несколько метров, машина заглохла. Сотрудники органов внутренних дел задержали нарушителя, применив к нему наручники, и доставили его в отдел полиции. 42-летний водитель был освидетельствован на состояние опьянения, результат составил 0,76 мг/л.
В отношении мужчины составили несколько административных материалов, в том числе за неповиновение законному требованию полиции.
Кроме этого, при проверке по базам данных полицейскими было установлено, что в начале февраля в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело за вождение в нетрезвом виде. Теперь на нарушителя завели второе дело.