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В Иркутске директор салона сотовой связи украл на работе смартфоны на 455 тысяч рублей

Октябрьский райсуд Иркутска рассмотрел уголовное дело о растрате, фигурантом которого был директор офиса продаж салона сотовой связи, похитивший из магазина смартфоны на сумму более 455 тысяч рублей, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе суда, на то, чтобы вынести крупную партию телефонов и продать их через комиссионный магазин, у мужчины ушло менее двух месяцев.

Экс-директор вины своей не отрицал. По его словам, он пошел на кражи «из-за тяжелого материального положения и наличия у него большого количества задолженностей».

С учетом того, что мужчина частично возместил причиненный его действиями ущерб, суд приговорил его к трем годам условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу.