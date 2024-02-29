В Иркутске директор салона сотовой связи украл на работе смартфоны на 455 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе суда, на то, чтобы вынести крупную партию телефонов и продать их через комиссионный магазин, у мужчины ушло менее двух месяцев.
Экс-директор вины своей не отрицал. По его словам, он пошел на кражи «из-за тяжелого материального положения и наличия у него большого количества задолженностей».
С учетом того, что мужчина частично возместил причиненный его действиями ущерб, суд приговорил его к трем годам условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу.