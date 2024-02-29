В Красноярске осудят членов ОПГ за покушение на сбыт 1,5 кг наркотиков

Прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт 1,5 килограммов наркотиков.
Двое мужчин в прошлом году вступили в ОПГ для сбыта наркотиков.
Они через интернет получили адреса, где находились партии запрещённых веществ весом 1,5 кг. Затем злоумышленники расфасовали их на мелкие партии для размещения и сбыта в Красноярске.
За совершённое преступление они получили биткоины. Один из соучастников перевёл виртуальную валюту на свою банковскую карту на сумму 700 тыс. руб.
Разместить наркотики мужчины не успели, их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Было заведено уголовное дело по статье «Покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств» и «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления».
Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд.