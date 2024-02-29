В Уссурийске полиция нашла школьника, мучившего домашнюю кошку

Мальчику, который на видео пинал домашнюю кошку, оказалось восемь лет. Полиция оперативно нашла его родителей, с которыми провела профилактическую беседу. Взрослым напомним, что стоит быть более внимательными к своему ребенку, а также чаще рассказывать об ответственности за его поступки.