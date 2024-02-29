В Уссурийске полиция нашла школьника, мучившего домашнюю кошку

История с юным «живодером» из Уссурийска получила продолжение. Полиция нашла восьмилетнего мальчика и наведалась к его родителям. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Мальчику, который на видео пинал домашнюю кошку, оказалось восемь лет. Полиция оперативно нашла его родителей, с которыми провела профилактическую беседу. Взрослым напомним, что стоит быть более внимательными к своему ребенку, а также чаще рассказывать об ответственности за его поступки.
Собранные после беседы материалы вскоре передадут на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В пресс-службе УМВД отметили, что семья у мальчика благополучная, а сам ребенок не попадал в поле зрения полиции и не стоит на учете в ОВД.
Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Чернышевка 31-летний мужчина избил собак деревянной палкой, после чего сложил их в мешок и выбросил в мусорный контейнер.