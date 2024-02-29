Дачный посёлок под Омском оказался завален трупами косуль

Жители СНТ «Земля Сибирская» в Любинском районе обратились в СМИ с жалобами на трупы мёртвых животных. Дачный посёлок оказался на пути массовой миграции косуль. Десятки животных так и не смогли выбраться из обжитой людьми земли.
«На животных больно и страшно смотреть. Они дикие, и для них незнакомая среда — это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись — и опять туда же!», — цитирует НГС55 председателя СНТ Елену Шалаеву.
Некоторые животные так и гибли в железном заборе, других загрызли собаки. В итоге на участках местных жителей теперь появились замерзшие животные. Такая же ситуация складывается и в соседних СНТ. Количество трупов косуль измеряется десятками.
В Минприроды Омской области на просьбу о помощи с утилизацией трупов посоветовали собрать омичам погибших косуль в общую кучу. Садоводы должны вынести мёртвых животных на центральную аллею. Но после этого в Минприроды попросили СНТ организовать вывоз самостоятельно.
После вмешательства СМИ председателю СНТ предложили подать письменное заявление о вывозе трупов, на которое министерство будет обязано отреагировать. В противном случае в ситуацию придётся вмешиваться уже природоохранной прокуратуре.