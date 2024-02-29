Дачный посёлок под Омском оказался завален трупами косуль

«На животных больно и страшно смотреть. Они дикие, и для них незнакомая среда — это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись — и опять туда же!», — цитирует НГС55 председателя СНТ Елену Шалаеву.