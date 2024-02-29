В Новосибирской области ищут пропавшего 17-летнего подростка

Волонтеры уточняют, что 17-летний Александр Варнавских проживает в селе Гальбштадт, Немецкий национальный район Алтайского края. Парень пропал 20 февраля. С того дня о его местонахождении ничего не известно. Отмечается, что он может находиться в Новосибирской области.