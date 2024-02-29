В Новосибирской области ищут пропавшего 17-летнего подростка

Волонтеры уточняют, что 17-летний Александр Варнавских проживает в селе Гальбштадт, Немецкий национальный район Алтайского края. Парень пропал 20 февраля. С того дня о его местонахождении ничего не известно. Отмечается, что он может находиться в Новосибирской области.
Приметы пропавшего подростка: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Варнавских, волонтеры поискового отряда просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске ищут пропавшую 13-летнюю девочку с родинкой над губой. Редакция также писала о том, что найдена живой пропавшая неделю назад в Новосибирске 15-летняя школьница.
Егор САФРОНОВ.