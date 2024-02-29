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Спортсмен из НСО получил 9,5 лет по делу о наркотиках после апелляции

Мама осужденного надеется на апелляцию в Новосибирском областном суде.
Источник: AP 2023

На прошлой неделе Искитимский райсуд Новосибирской области осудил спортсмена Дмитрия Кремнева на 9,5 лет за распространение наркотиков. Это было уже второе рассмотрение дела сибиряка. На первом его признали невиновным.

Эпопея с уголовным преследованием Кремнева длится с 2017 года. 19 октября 21-летнего спортсмена-тяжеловеса задержали по пути домой. Тогда оперативники обвинили его в том, что он является крупным наркодилером из интернета. По словам его матери, он вел тогда обычную жизнь, встречался с девушкой, проходил комиссию в военкомате.

О распространении наркотиков Дмитрием заявил некий закладчик Павел. Однако дома у Кремнева ничего не нашли. Доказательством силовиков стали фотографии наркотиков. Однако выяснилось, что они пришли на его смартфон уже после задержания.

2,5 года Кремнев провел в СИЗО. Адвокат молодого человека Дмитрий Сикорский рассказал Сиб.фм, что в деле «была очень сомнительная контрольная закупка», которую провели без понятых и рапорта. На основании экспертизы о том, что фотографии появились в телефоне Дмитрия уже после задержания, его оправдали в 2022 году.

Однако гособвинение подало апелляцию. Дело вновь направили в Искитимский районный суд. За это время закладчик, который ранее указывал на Дмитрия, заявил, что не был с ним знаком до процесса. Однако суд во второй раз вынес положительный вердикт и приговорил Дмитрия к 9,5 годам лишения свободы.

Сейчас мама спорстмена надеется на апелляцию в Новосибирском областном суде.

Напомним, под Новосибирском членов ОПГ будут судить за попытку сбыть 7 кг наркотиков.