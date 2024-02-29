Спортсмен из НСО получил 9,5 лет по делу о наркотиках после апелляции

Эпопея с уголовным преследованием Кремнева длится с 2017 года. 19 октября 21-летнего спортсмена-тяжеловеса задержали по пути домой. Тогда оперативники обвинили его в том, что он является крупным наркодилером из интернета. По словам его матери, он вел тогда обычную жизнь, встречался с девушкой, проходил комиссию в военкомате.