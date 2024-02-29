Директор красноярской УК может получить реальный срок из-за миллионных долгов перед «Красноярскэнергосбытом»

Центральный районный суд Красноярска в первой инстанции вынес приговор об уголовном наказании директора управляющих компаний ООО «Первая городская управляющая компания» и ООО УК «Городская» Данилы Белоусова. Ему грозит наказание в виде лишения свободны на 3 года, кроме того, он должен будет заплатить внушительный штраф.
Обвиняемый не исполнял должным образом обязательства по договорам энергоснабжения, что привело к долгу перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» более 16 млн рублей.
На 28 февраля 2024 года стороной обвинения подано апелляционное представление, которое находится на рассмотрении в Красноярском краевом суде. Но даже если директор управляющих компаний не получит реальный срок, обязанность закрыть долги перед «Красноярскэнергосбытом» и другими ресурсоснабжающими организациями лежит по закону непосредственно на руководителе УК.
Согласно стандартному договору, который заключается между управляющей компанией и гарантирующим поставщиком электроэнергии, «Красноярскэнергосбыт» обязуется поставить управляющей компании электроэнергию, а последняя должна оплачивать принятый ресурс. Однако Данила Белоусов, являясь фактическим руководителем и учредителем ООО «Первая городская управляющая компания» и ООО УК «Городская», не исполнял эти обязательства и причинил имущественный ущерб не только «Красноярскэнергосбыту», но и другим ресурсоснабжающим компаниям в особо крупном размере, превышающем в общей сложности 40 млн рублей.
«На конец февраля 2024 года задолженность за потребленную электроэнергию имеет каждая четвертая УК и ТСЖ, общая сумма их долга более 60 млн рублей. Из-за такого халатного отношения к вопросам энергопотребления со стороны руководства компаний страдают, в первую очередь, сами жители домов. Мы со своей стороны делаем все, чтобы не оставить потребителей без электроэнергии — переводим их на прямые договоры с нашей организацией. Так, вся система начислений и оплаты за электроэнергию становится максимальна прозрачна для каждого клиента», — пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
Кроме реального срока для директора управляющей компании, УК рискует вообще лишиться лицензии, если задолженность перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» превысит две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. Так, уже 26 управляющих компаний с общим долгом более 10 млн рублей лишились лицензии, среди них, например, ООО УК «Гарант-С» и ООО УК «Ваш дом». Такие вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством через суд.