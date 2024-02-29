Директор красноярской УК может получить реальный срок из-за миллионных долгов перед «Красноярскэнергосбытом»

«На конец февраля 2024 года задолженность за потребленную электроэнергию имеет каждая четвертая УК и ТСЖ, общая сумма их долга более 60 млн рублей. Из-за такого халатного отношения к вопросам энергопотребления со стороны руководства компаний страдают, в первую очередь, сами жители домов. Мы со своей стороны делаем все, чтобы не оставить потребителей без электроэнергии — переводим их на прямые договоры с нашей организацией. Так, вся система начислений и оплаты за электроэнергию становится максимальна прозрачна для каждого клиента», — пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.