Из-за сообщений о терактах в школах и ТЦ Башкирии выставили наряды полиции

В мэрии башкирского города Салават прокомментировали сообщения о готовящихся терактах в местных школах, которые рассылали в мессенджерах.
«На момент распространения публикаций 25 февраля невозможно было оценить степень ее достоверности. По состоянию на 28 февраля, можно говорить, что информация была заведомо ложной. В связи с этим, сообщаем официальные данные о принятых мерах. Отделом МВД России по Салавату были приближены наряды полиции к учебным заведениям и крупным торговым центрам», — сообщили в администрации.
Особое внимание стражи правопорядка уделяли выявлению подозрительных лиц. Также было принято решение сократить время учебного процесса в школах и торговли в крупных торговых центрах на время возможных чрезвычайных ситуаций.