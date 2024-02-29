Из-за сообщений о терактах в школах и ТЦ Башкирии выставили наряды полиции

«На момент распространения публикаций 25 февраля невозможно было оценить степень ее достоверности. По состоянию на 28 февраля, можно говорить, что информация была заведомо ложной. В связи с этим, сообщаем официальные данные о принятых мерах. Отделом МВД России по Салавату были приближены наряды полиции к учебным заведениям и крупным торговым центрам», — сообщили в администрации.