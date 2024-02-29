В Башкирии пропал без вести 14-летний Эмиль Ганеев

Об этом сообщает волонтер Анастасия в группе «Учалинской волонтерское движение» в соцсети «ВКонтакте».
«Сказал, что поехал в город. Больше зацепок нет. На трассе Учалы — Миасс: мог ехать в любом направлении. Может находиться в Миассе. 5 марта ему исполнится 15 лет», — отмечается в соцсетях.
Приметы: худощавого телосложения, рост 140 см, волосы темно-русые, глаза карие.
На нем в день пропажи была темно-синяя зимняя куртка, черная вязаная шапка, темные штаны, зимние темно-синие кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении разыскиваемого, просят сообщить ее по номеру телефона координатора поисковых мероприятий: 8−967−45−94−089 (Анастасия).
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии родственники найденного мертвым 17-летнего парня не согласны со следствием.