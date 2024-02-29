Житель Иланского района до смерти забил отца «толкушкой» для картошки

В Красноярском крае молодой мужчина убил своего 63-летнего отца из-за его нежелания выполнять домашнюю работу.
«Начал посыпку заваривать поросёнку, а отец подошел, что-то начал “бубнить”. Не расслышал и как взбесился и толкушку эту взял, которая рядом поросенку картошку толочь лежала на кухне возле печки. Размер у нее как стакан в диаметре и сантиметров 50 длиной. Взял и начал наносить удары», — приводят слова злоумышленника в прокуратуре.
В итоге пожилой мужчина погиб на месте от многочисленных переломов ребер, тупой травмы живота и раны головы — он получил около 6−7 ударов тяжелым предметом.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину во время следствия он признал. Дело готово к передаче в суд, парню грозит до 15 лет лишения свободы.