Житель Иланского района до смерти забил отца «толкушкой» для картошки

В конце ноября 2023 года 25-летний мужчина находился дома вместе с 63-летним отцом в их доме в селе Южно-Александровка Иланского района. На фоне употребления алкоголя между ними периодически происходили бытовые ссоры. В этот раз молодой человек снова был пьян, а его отец очередной раз не желал выполнять работы по дому.