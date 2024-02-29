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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.