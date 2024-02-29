Мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Ольхонском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, дом загорелся изнутри, соседи рассказали пожарным, что внутри может находиться хозяин дома 1962 года рождения, который физически не может подняться с постели самостоятельно. В ходе тушения пожаре его обнаружили погибшим.