Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Ольхонском районе

В 10:34 утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном деревянном доме на улице Горького в посёлке Еланцы Ольхонского района.
Источник: МЧС РФ

На момент прибытия спасателей из-под кровли здания шёл густой дым.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, дом загорелся изнутри, соседи рассказали пожарным, что внутри может находиться хозяин дома 1962 года рождения, который физически не может подняться с постели самостоятельно. В ходе тушения пожаре его обнаружили погибшим.

Само же возгорание пожарные потушили в течение получаса. Огонь успел распространиться на площади 48 квадратных метров. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

пожары