В Норильске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 28 февраля в 05:45. Загорелась проводка в одной из квартир многоэтажного дома на улице Надеждинской. Прибывшие спасатели эвакуировали женщину и ребёнка, а также обнаружили мужчину без признаков жизни.