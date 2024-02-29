В Норильске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме

В Норильске погиб мужчина при пожаре в многоэтажном доме. Об этом сообщает управление МЧС России по Красноярскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС 28 февраля в 05:45. Загорелась проводка в одной из квартир многоэтажного дома на улице Надеждинской. Прибывшие спасатели эвакуировали женщину и ребёнка, а также обнаружили мужчину без признаков жизни.
Ликвидировать пожар удалось в 06:26. На месте происшествия работали 19 пожарных и 6 единиц техники.
В МЧС добавили, что за сутки в регионе произошло 22 пожара, было спасено 6 человек.