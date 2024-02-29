В Ростовской области прокуратура привлекла к ответственности чиновников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Причиной стало отсутствие своевременного ответа на жалобу одного из жителей. В администрации Киевского сельского поселения Ремонтненского района обращение просто проигнорировали.
«Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, обеспечено рассмотрение всех доводов, ответ направлен», — сообщили в прокуратуре.
Также наказание понёс глава администрации. Он привлечён судом к административной ответственности и должен будет заплатить штраф.
А ранее мы сообщали, что на Дону по требованию прокуратуры директор предприятия погасил долг по зарплате перед своими сотрудниками на сумму 800 тыс. рублей.